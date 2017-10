Camélia Jordana tient tête à Daniel Auteuil dans Le Brio

S'il s'amusait des préjugés pour mieux les dénoncer dans sa précédente réalisation Ils sont partout avec sa bien-aimée Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal continue d'explorer la thématique des apparences et des clichés qui nous mènent la vie dure avec son film Le Brio. L'acteur-réalisateur choisit néanmoins cette fois de s'attarder sur le destin de deux personnages : une jeune femme qui vient de banlieue voulant devenir femme de loi, face à un professeur politiquement incorrect. La rencontre de ces deux personnalités explosives va faire des étincelles, comme le montre la bande-annonce.

Pour les deux premiers rôles, Yvan Attal a choisi de filmer la chanteuse et comédienne Camélia Jordana, récemment vue au cinéma dans Cherchez la femme, et la star du cinéma français Daniel Auteuil. Deux générations d'acteurs, deux univers différents : deux fois plus de raison de voir le film.

L'histoire : Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d'éloquence. À la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin... Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Le Brio, en salles le 22 novembre