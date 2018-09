Camille Cerf célibataire : Miss France 2015 est de nouveau un coeur à prendre

Aux dernières nouvelles, Camille Cerf était pourtant en couple avec un jeune homme que l'on verra prochainement dans Ninja Warrior 3, sur TF1. Si elle n'avait pas souhaité dévoiler son identité, Purepeople avait mené l'enquête et avait donc découvert qu'il s'agissait d'un certain Malik, un beau brun qui fait partie du groupe des Wolf's Bar (six athlètes passionnés de streetworkout).

"Maintenant, ça fait un petit moment et c'est sérieux. Et je me dis que je ne peux pas le cacher toute ma vie. Même pour lui, c'est mieux de vivre ça au grand jour", confiait-elle à Purepeople et Purebreak en juin dernier à l'occasion d'un Facebook Live.