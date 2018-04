EXCLU – Camille Cerf en couple : Son chéri, un Ninja Warrior canon !

Plus encore, en août dernier, Camille Cerf s'entraînait avec Malik comme en témoigne une photo publiée sur l'Instagram du beau gosse. Puis, plus récemment, en janvier 2018, le jeune homme a publié une vidéo de notre reine de beauté en plein entraînement physique. Et hier, mercredi 4 avril 2018, les tourtereaux ont dîné ensemble à Paris, dans un superbe restaurant avec vue sur la tour Eiffel, comme affiché en story sur le réseau social (à retrouver dans notre diapo). Un cadre romantique !

Malik, qui affiche une plastique digne des plus grands sportifs, n'a pourtant pas toujours été si musclé. En effet, comme il l'indique lui-même sur le site officiel du groupe, le beau brun a débuté le streetworkout il y a trois ans maintenant. "C'est surtout l'envie de changer physiquement qui m'a motivé à commencer ce sport car j'était très mince et je n'avais aucune confiance en moi", lance-t-il. Il faudra attendre la diffusion de Ninja Warrior 3 pour en savoir plus !

Camille Cerf prend du galon sur NRJ12

En résumé, Camille Cerf est heureuse en amour... et sur le plan professionnel ! Recrutée par NRJ12, la jolie blonde semble plus épanouie que jamais. "J'ai la chance d'être sur une chaîne qui me fait confiance et me propose de nouvelles choses. J'ai toujours envie d'apprendre au maximum, donc je saisis ces opportunités", nous confie celle qui sera, en plus de son Super Bêtisier, aux commandes d'un documentaire sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle prévu pour le 19 mai prochain.

Mais l'exercice n'a pas été facile au début pour la Miss France : "Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je pensais que c'était inaccessible et qu'il fallait absolument être journaliste pour animer ce genre de programme." Alors qu'elle ne pensait pas "être au niveau", Camille Cerf a pu compter sur NRJ12 qui lui a laissé "le temps d'apprendre et de progresser". D'ailleurs, la jeune femme participe à l'écriture des textes. "Ça aide", concède-t-elle.

Au fil des tournages, Camille Cerf s'affirme et "se reconnaît de plus en plus". "J'avais l'impression d'avoir des tocs... Je les ai corrigés et maintenant ça va mieux", confie-t-elle. D'ailleurs, aujourd'hui, elle estime que "ce n'est pas parfait" mais qu'il ne reste de tout cette aventure "que du positif".

Rendez-vous jeudi 26 avril 2018 dès 20h50 sur NRJ12 afin de suivre le documentaire de Camille Cerf sur le mariage princier durant lequel elle a "appris beaucoup de choses intéressantes".

