Meghan Markle dans sa robe de mariée, les premières images dévoilées

Meghan Markle épousera le prince Harry le 19 mai prochain en la chapelle Saint George, au château de Windsor, comme l'a officialisé Kensington Palace le 15 décembre 2017. Les admirateurs de l'actrice américaine de 36 ans la verront dire "oui" à un autre homme, tout aussi charmant, quelques jours auparavant. Au casting de Suits jusqu'à tout récemment, Meghan Markle, ou plutôt Rachel Zane, le personnage qu'elle interprète, a épousé Mike Ross, joué par Patrick J. Adams. Une union tournée en novembre dernier à l'hôtel King Edward de Toronto, sous la protection du prince Harry, qui sert de grand final à la septième saison de Suits.

Alors que les rumeurs disaient que Meghan Markle avait enfilé une sublime robe de mariée Anne Barge pour ce grand moment de fiction, ce n'est pas dans cette toilette en dentelle que la sublime brune s'est en réalité mariée. Entertainment Weekly dévoile en exclusivité les premières images de l'épisode final qui sera diffusé le 25 avril prochain aux États-Unis et au Canada. Dévoilée de dos, Rachel Zane apparaît dans une robe au dos ouvert, son époux et ses témoins Harvey et Donna l'attendant au bout de l'allée. Ce mariage intervient deux saisons après l'union avortée de Rachel et Mike dans la saison 5.