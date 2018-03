Camille Cerf en couple avec Tarek Boudali ? Les photos qui sèment le doute...

On ne connaît toujours pas la nature de leur relation mais une chose est sûre, ils feraient un beau couple. Depuis des mois, la rumeur annonce une prétendue relation amoureuse entre Camille Cerf et Tarek Boudali. En attendant une officialisation ou un nouveau démenti, le duo s'est retrouvé le 23 mars dernier au Stade de France pour assister à la douloureuse défaite de l'équipe de France de football face à la Colombie (2-3).

Tout a commencé alors que la Miss et le comédien participaient tous les deux à un épisode de Vendredi tout est permis sur TF1 durant lequel ils semblaient bien proches. Depuis, ils ont tous deux été interrogés à plusieurs reprises sur cette prétendue relation. Invité dans Touche pas à mon poste sur C8 le 5 mars dernier Tarek Boudali avait accepté d'évoquer la rumeur : "Il ne s'est jamais rien passé. On s'aime vraiment bien, on est très copains mais c'est tout. (...) Ça ne s'est jamais fait".

De son côté Miss France 2015 avait également démenti être maquée avec Tarek lors d'un entretien accordé à Purepeople.com réalisé en octobre 2017 : "C'est le jeu de Miss France. Tout le monde cherche toujours à savoir avec qui on a des relations, et tout le monde nous invente tout le temps des histoires, avait-elle déclaré. Quand ce n'est pas avec Iris, c'est avec Tarek Boudali."

Alors s'ils ne sont officiellement que des amis, on ne peut s'empêcher de penser que de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas...