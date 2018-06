Camille Cerf en couple : Rares confidences sur son petit ami !

Vendredi 1er juin 2018, Purepeople et Purebreak recevaient Camille Cerf en Facebook Live. Une joie pour les internautes qui n'ont pas caché être sous le charme de Miss France 2015. Malheureusement pour eux, elle n'est pas un coeur à prendre comme elle nous l'a confié : "Mon coeur est déjà pris. Vous pourrez le retrouver bientôt dans Ninja Warrior."

Son petit ami est en effet candidat de la troisième édition qui sera prochainement diffusée sur TF1. Camille Cerf a donc fait le déplacement pour le soutenir et sera au côté de son amie Iris Mittenaere - qui a remplacé Sandrine Quétier - afin de commenter son parcours. Une officialisation qu'elle n'appréhende pas le moins du monde : "Maintenant, ça fait un petit moment et c'est sérieux. Et je me dis que je ne peux pas le cacher toute ma vie. Même pour lui, c'est mieux de vivre ça au grand jour."

Si Camille Cerf n'a pas dévoilé l'identité de l'heureux élu, elle a accepté de préciser : "Il est très gentil, il habite Bruxelles. Ça va faire à peu près huit mois qu'on est ensemble." Néanmoins, après avoir mené l'enquête, Purepeople a découvert que son petit ami se prénomme Malik. Un beau brun qui fait partie du groupe des Wolf's Bar. Il réunit six athlètes passionnés de streetworkout. Le public a pu les voir dans Belgium's got talent en 2016 puis à La France a un incroyable talent en 2017.