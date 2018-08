Camille Cerf en bikini : L'ex-Miss assume "cellulite et poignées d'amour"

Dimanche 12 août, Camille Cerf a pris la parole sur son compte Instagram afin de parler sans tabou de "rapport au corps". C'est alors qu'elle se montrait en bikini sur un voilier que notre ex-Miss France 2015 a été interrogée par une admiratrice...

"Coucou Camille, j'ai vu que tu recevais des messages par rapport à ton corps et tu disais que tu t'assumais complètement... En ce moment je grossis et j'aimerais bien assumer mon corps mais mes parents sont toujours derrière moi à me dire que je devrais faire du sport et manger moins donc je me remets en question sur ce que je devrais faire", a reçu puis publié notre ex-reine de beauté. En commentaire, Camille a ensuite répondu avec bienveillance : "Il n'y a pas de cops parfait, chacun ses goûts, chacun sa morphologie. Ton physique ne doit pas être source de contrariété. Si tu es en bonne santé alors c'est le plus important."

Puis, afin de passer de la théorie à la pratique, Camille Cerf (23 ans) a publié une nouvelle vidéo très naturelle, sans contrôle de son image, sur son compte Instagram. Une vidéo dans laquelle on peut voir ses "imperfections", si l'on peut appeler cela ainsi. "Cette vidéo n'a aucune autre utilité que celle de montrer que j'ai des boutons de moustiques, de la cellulite, des petites poignées d'amour et une culotte de cheval", a-t-elle assumé en légende.

Une jeune femme au top !