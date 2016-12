Camille Cerf en transparence, Sophie Thalmann enceinte: Un Cabaret du 31 glamour

Le Plus Grand Cabaret du monde se remet sur son 31 ! Sous la houlette de Patrick Sébastien, incontournable Monsieur Loyal de France 2 à nouveau investi maître de cérémonie pour le passage à la nouvelle année, l'émission mettra encore une fois à l'honneur les talents de la piste aux étoiles pour la dernière soirée de 2016. Un rendez-vous qui avait attiré plus de 4 millions de téléspectateurs l'an passé.

Comme à chaque rendez-vous du Cabaret, de nombreuses personnalités seront samedi soir, 31 décembre, les complices émerveillées de l'animateur au cours des quatre heures d'émotion, de frisson, d'imaginaire et d'humour concoctées pour clore l'année en beauté. Certaines même prendront part aux numéros, à l'instar des comédiennes Virginie Lemoine et Laëtitia Milot : l'héroïne de la série Famille d'accueil, superbe en robe rouge, et celle de La Vengeance aux yeux clairs, ex-Mélanie de Plus Belle La Vie, en robe longue argent, ainsi que Sara Mortensen (Coralie dans PBLV), en robe courte dorée, se sont mêlées aux magnifiques aras du dresseur de perroquets Alessio Fochesato, déjà primé au Festival international du cirque de Monte-Carlo.

Patrick Sébastien s'est constitué, pour cette soirée de fête dont l'enregistrement a eu lieu le 9 décembre, un aéropage des plus séduisants : plusieurs Miss France en faisaient d'ailleurs très remarquablement partie ! Camille Cerf (Miss France 2015), à couper le souffle dans une robe bleu nuit fendue au corset transparent, Delphine Wespiser (Miss France 2012), tout aussi sexy dans une robe noire également très ajourée, Elodie Gossuin (Miss France 2001), incendiaire en robe rouge, et Linda Hardy (Miss France 1992), sensationnelle dans une robe asymétrique bronze, formaient un quatuor irrésistible. Quant à la discrète Sophie Thalmann (Miss France 1998), enceinte de son troisième enfant avec le jockey Christophe Soumillon, elle a sans doute particulièrement apprécié, en grande passionnée des chevaux, la participation à l'émission de Mario Luraschi, l'illustre dresseur et metteur en scène, au côté de l'illusionniste Dani Lary. Surprises garanties !

En présence de la pétillante Amanda Scott, dont l'émission va bientôt quitter la grille des programmes de France 2, le public retrouvera encore au détour des numéros les chanteuses Joyce Jonathan, qui a glissé sa silhouette gracile (une maigreur qui divise ses suiveurs sur les réseaux sociaux) dans une robe sans manches orange pétant, Marianne James, qui vient de présenter le premier numéro du concours télévisé A vos pinceaux !, ou Hélène Ségara, toujours en promotion de son album Amaretti et qui s'y connaît en numéros spectaculaires en tant que jurée de La France a un incroyable talent. La trop rare Clémentine Célarié, qui a commencé il y a quelques jours le tournage du film En Mille morceaux de Véronique Meriadec, un drame confrontant une mère à l'assassin (joué par Serge Riaboukine) de son fils 25 ans après, sera également de la fête, tout comme la spécialiste des questions amoureuses Brigitte Lahaie, la réalisatrice Lisa Azuelos, Babette de Rozières, Anne Sila et la comédienne Nathalie Marquay.