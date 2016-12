Sophie Thalmann enceinte : L'ex-Miss France attend son troisième enfant

Carnet rose en vue pour Sophie Thalmann. La Miss France 1998 est enceinte et attend son troisième enfant selon une information de Closer. À 40 ans, l'ancienne reine de beauté n'a pas caché son bonheur, alors qu'elle tournait la traditionnelle émission de fin d'année, Le Grand Cabaret sur son 31. Son petit baby bump en disait long sur les prochains mois d'une maman déjà comblée.

Sophier Thalmann et son époux le jockey Christophe Soumillon sont les parents heureux de deux enfants, Charlie (11 ans) et Mika (8 ans). Dans son dernier livre, Miss un jour, maman toujours, la belle racontait son quotidien de mère de famille et la vie épanouissante qu'elle mène aux côtés de son mari. Même si ce n'est pas facile tous les jours, comme elle le confiait au printemps dernier dans les colonnes de Gala. "Il est tous les jours sur un champs de course. Je dois me caler sur son rythme. Je dois aussi tempérer, arrondir les angles. Christophe veut toujours être au top, rester numéro un, racontait-elle. Du coup, il est intraitable, exigeant avec lui-même et avec ses proches. Il nous met la pression, à moi et aux enfants. Il n'aime pas faire les choses à moitié, même pour découper des légumes, tout doit être parfait."

Pas de quoi entacher son bonheur ni son équilibre. Sophie est une maman heureuse, et ce n'est pas pour rien qu'une troisième tête blonde pointera le bout de son nez dans les mois à venir. La question d'un nouvel enfant, le couple se l'était déjà posée il y a deux ans. "Voilà ! Ça, c'est mon objectif mais madame, pour l'instant...", avait révélé Christophe Soumillon.

Une troisième grossesse qui vient donc embellir un quotidien très paisible pour Sophie Thalmann. "Nous vivons comme tout le monde. Ils vont à l'école du village, ils sont bien dans leur tête. Excepté quelques fois où l'on me demande un selfie, ils ne se rendent compte de rien. Je suis une maman comme les autres, je les accompagne lors des sorties, à la danse, au foot, je fais des gâteaux pour la fête de l'école, rien d'original", avait-elle raconté à Gala.

Ce qui ne l'empêche pas d'apparaître parfois sur un tapis rouge avec ses deux enfants. L'aînée, Charlie, pourrait d'ailleurs marcher sur ses traces : la très jolie petite fille a déjà défilé pour Bibikovna, une griffe deauvilloise spécialisée dans les robes traditionnelles françaises faites à la main.