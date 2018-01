Camille Cerf : L'ex-Miss fait une très belle déclaration à Marine Lorphelin

Vendredi 19 janvier 2018, Camille Cerf (Miss France 2015) a décidé de faire une petite session de questions/réponses avec ses admirateurs sur Twitter... L'occasion pour elle d'envoyer un message à la sublime Marine Lorphelin (Miss France 2013) !

En effet, à la question de savoir qui était son modèle en tant que Miss, l'ex-reine de beauté de la région Nord-Pas-de-Calais a dévoilé qu'elle était une admiratrice de Marine Lorphelin. Une sortie qui a fait très plaisir à la principale intéressée puisque cette dernière a aussitôt répliqué publiquement ! "Oh tu es trop gentille <3 et tu es devenue un modèle !", a commenté celle qui s'est lancée à fond dans le sport et ses études afin de tourner la page de l'agression de son petit ami Christophe le 1er janvier dernier à Lyon.

Au cours de cette interview 2.0, Camille Cerf a également annoncé qu'elle rêvait de travailler pour la société Miss France, qu'elle adorait les films d'horreur, qu'elle allait peut-être participer à une télé-réalité d'aventures, qu'elle préférait dire "pain au chocolat" à "chocolatine", que son dessin animé préféré était Mulan et qu'elle voulait avoir des jumeaux !

Quelle belle complicité entre nos Miss !