Camille Cerf (Miss France 2015) se moque ouvertement de Booba en vidéo

Camille Cerf était d'humeur taquine le 1er août 2018.

Après avoir appris pour l'immense bagarre qui a éclaté entre les rappeurs Booba (41 ans) et Kaaris (38 ans) – et leurs bandes – dans la zone duty-free d'Orly un peu plus tôt dans l'après-midi, notre ex-Miss France 2015 a tenu à réagir sur Instagram.

Visiblement décontenancée par certaines images montrant Booba en train se saisir d'une bouteille de parfum pour frapper son rival dans le dos, Camille a déclaré avec humour : "Bon, j'arrive un peu après la course mais Booba a vraiment essayé de frapper des gens avec une bouteille de parfum ? Dans un aéroport ? Devant plein de monde ? Mais dans quel monde vit-on ? Mais enfin, qu'est-ce qui t'es arrivé Booba ? Moi qui étais fière d'être née le même jour que toi ! On frappe pas les gens avec des testeurs, on trouve d'autres trucs mais pas les testeurs... !"

Pour rappel, à la suite de ce règlement de comptes, le hall 1 d'Orly avait été "temporairement fermé", avec des "retards à prévoir" pour les vols au départ. Treize personnes ont été interpellées par la police aux frontières et les deux rappeurs ont été placés en garde à vue, a indiqué plus tard l'AFP. De son côté, la société Aéroports de Paris a porté plainte pour troubles à l'ordre public et mise en danger de la vie d'autrui. Le gérant du magasin saccagé a porté plainte pour dégradation, violence en bande et vol.