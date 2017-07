Camille Cerf, sa jumelle se rappelle : "Mes copains rêvaient d'être avec elle"

Qui mieux que Mathilde Cerf, soeur jumelle de Camille Cerf, peut parler de celle qui a été notre Miss France 2015 ? C'est à partir de ce constat que nos confrères de Gala ont interrogé la soeur aînée (de quelques secondes !) de notre ancienne reine de beauté de 22 ans en ce mois de juillet 2017.

À lire aussi Laeticia Hallyday : Ses 40 ans de rêve avec tous ses copains à New York !

"Combien de fois, depuis qu'elle a été élue Miss France, ne m'a-t-on pas questionnée sur notre hypothétique rivalité ? Or je vous l'assure, il n'y en a jamais eu", a statué une bonne fois pour toutes la jolie Mathilde. Et la jolie étudiante lilloise actuellement en BTS de négociation relation clients de se rappeler : "Petites, nous n'étions pas dans la même classe. On nous a séparées, sans doute pour éviter que Camille, plus extravertie, ne prenne le dessus sur moi, qui étais plus timide. Cela n'a rien changé à notre complicité. Jamais personne dans la famille ne nous a comparées ni opposées."

Même lorsque, adolescente, Camille a commencé à devenir très populaire auprès des garçons, Mathilde n'a pas eu à ressentir le moindre sentiment de concurrence tant leur entente était parfaite. "J'étais un vrai garçon manqué, indifférente à mon apparence. Adolescente, je passais mes étés au centre équestre, ma soeur préférait filer à la plage avec ses copines, au grand dam de mes copains qui rêvaient tous d'être son petit ami", a-t-elle révélé. Et de poursuivre sur leur expérience commune dans le mannequinat : "A l'âge de quinze ans, nous avons toutes deux été inscrites dans une agence de mannequins, Camille a adoré, moi j'ai détesté. Camille, toujours aussi spontanée, adoptait immédiatement la bonne attitude, moi, impossible."

Aujourd'hui, les soeurs poursuivent leurs vies de simples étudiantes, elles habitent dans le même immeuble et ne semblent pas prêtes à se passer l'une de l'autre. "On se retrouve souvent pour dîner, nos copains s'apprécient... Je crois que si je n'avais pas un petit ami, nous serions carrément colocataires !", a-t-elle conclu.

Une interview à retrouver en intégralité dans Gala, actuellement en kiosque.