Camille Cerf, son lien inexplicable avec Iris Mittenaere : "Je l'aime très fort"

Une belle amitié unit Camille Cerf (Miss France 2015) et Iris Mittenaere (Miss Univers 2016). Depuis que cette dernière a été sacrée Miss France 2016, les deux jeunes femmes ne se quittent plus, multipliant les clichés complices sur les réseaux sociaux (à tel point qu'une rumeur de couple est née !).

Difficile pour la jolie blonde de voir Iris Mittenaere s'installer à New York afin d'assurer son règne de Miss Univers. Heureusement, les deux reines de beauté ont eu l'occasion de rapidement se retrouver grâce au premier Gala de charité organisé lundi 20 mars, au profit de l'association Les Bonnes Fées (qui a principalement pour but de venir en aide aux personnes les plus démunies, atteintes de maladies et/ou isolées).

Des retrouvailles très émouvantes si l'on en croit les confidences de Camille Cerf à Non Stop People : "Les retrouvailles avec elle ont été pleines de larmes, de joie, parce que c'est vrai qu'Iris est quelqu'un qui me touche. Elle m'émeut beaucoup. Je l'aime vraiment très fort, donc j'étais ravie de la retrouver." Et d'ajouter que la belle brune et elle ont un lien inexplicable : "En plus, j'ai eu le droit à une petite déclaration d'amour. Je suis hyper émotive avec Iris, je ne sais pas pourquoi. On a une relation qui ne s'explique pas."

Des déclarations très touchantes.