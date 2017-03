Iris Mittenaere (Miss Univers) et Matthieu : Tendre baiser en plein New York

En janvier dernier, Iris Mittenaere a été élue Miss Univers 2016. Depuis, sa vie a totalement changé. La jolie brune réside à présent à New York, loin de sa famille et surtout de son chéri Matthieu. "On verra si on arrive à gérer ! L'année de Miss France n'a pas été facile et celle-ci ne le sera certainement pas non plus. Mais l'expérience de Miss France nous a beaucoup apporté. On sait à quoi s'attendre !", avait-elle déclaré il y a peu à Télé-Loisirs. C'est à présent au magazine Closer qu'elle en dit plus...

Déjà, bonne nouvelle : Iris Mittenaere a ENFIN revu son boyfriend ! Séparée de lui depuis son élection aux Philippines, l'ex-Miss France a enfin pu consacrer du temps à son couple. "Il est venu me voir à New York ! C'était important qu'il soit avec moi le soir de mon élection. Il a été là pour chaque étape, il fallait qu'il soit là pour la dernière", confie-t-elle. D'ailleurs, les amoureux ont passé la Saint-Valentin ensemble et ont été vus en train de s'embrasser dans les rues de New York.

Lors de l'entretien, la reine de beauté a ensuite confirmé qu'entre eux, "ça va mieux". "Ça été compliqué avec Miss France et je pense que ça le sera aussi avec Miss Univers, mais on s'accroche. Et puis on n'est pas très loin. J'espère qu'on passera une bonne année quand même", continue-t-elle, pleine d'espoir.

En tout cas, Iris va vite revoir son Matthieu puisqu'elle sera de retour en France, pour la première fois depuis son couronnement, le jeudi 16 mars. Entre deux interviews et représentations officielles, elle pourra donc profiter de ses proches. Encore une bonne nouvelle !

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Iris Mittenaere dans le magazine Closer en kiosques le 3 mars 2017.