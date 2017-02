Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) et Matthieu : Amoureux complices à New York

Le fan numéro un d'Iris Mittenaere est sans aucun doute son chéri de longue date, Matthieu. À l'occasion de la récente Fashion Week de New York, celle qui a été sacrée Miss Univers 2016 il y a maintenant près d'un mois a été conviée à défiler pour la marque Sherri Hill, lundi 13 février au Gotham Hall.

Absolument ravissante dans une longue robe brodée, la reine de beauté de 24 ans a pu compter sur la présence et le soutien de son compagnon, installé aux premières loges pour mitrailler sa belle avec l'appareil photo de son téléphone portable. Très élégant dans sa veste beige, Matthieu a photographié sa petite amie sous toutes les coutures, prenant volontiers quelques selfies sur lesquels apparaissait le fameux catwalk. À l'issue du défilé, les tourtereaux ont été vus complices avec quelques amis dans les rues de Manhattan.

Malgré les inconvénients que comporte une relation longue distance, l'étudiante en chirurgie dentaire et son chéri semblent bien déterminés à faire fonctionner leur histoire d'amour. Même si cela implique parfois beaucoup de compromis. Récemment, Miss France 2016 (à qui on a récemment prêté une relation avec le comédien Kev Adams) avait admis avec une touche d'humour qu'il lui arrivait "souvent" de mentir à son petit ami. "Tout le monde ment ! Des petits mensonges. Genre 'T'as acheté le pain ?', 'Oui, oui !' Alors que t'as rien acheté du tout et que tu cours au supermarché pour en acheter. Je suis un peu tête en l'air, donc parfois j'oublie des choses et je dois mentir", avait-elle déclaré au journal suisse Le Matin. Elle avait également adressé une jolie déclaration à Matthieu. "Mon autre meilleur ami, c'est mon chéri. C'est un vrai ami, on rit comme des amis et il est toujours là pour moi." La preuve à New York !