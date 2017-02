Iris Mittenaere: Sublime, Miss Univers 2016 défile à la Fashion Week de New York

Iris Mittenaere signe son grand retour dans l'univers de la mode avec chic et glamour. Lundi 13 février à New York, celle qui a été sacrée Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier aux Philippines a pris part au prestigieux défilé de la maison Sherri Hill à l'occasion de la Fashion Week. Habillée d'une longue robe beige brodée de strass, notre ex-Miss France était tout simplement divine.

La pétillante reine de beauté de 24 ans, qui vit désormais en colocation avec Miss USA dans un magnifique appartement situé en plein coeur de Manhattan aux abords de Central Park, a multiplié les entretiens avec la presse au cours des derniers jours. De son salaire mirobolant à sa relation de couple avec son amoureux Matthieu, en passant par les conseils maquillage qu'elle pourrait prodiguer à Donald Trump, l'ex-Miss France n'a pas manqué de partager ses impressions.

Auprès du journal Le Parisien, la sublime étudiante en chirurgie dentaire avait par ailleurs expliqué le 12 février qu'elle devait encore apprendre à s'adapter à sa nouvelle vie aux États-Unis pour une raison particulière. "À New York, je me sens épiée. Sur internet, je retrouve des photos de moi dans la rue, chez le coiffeur. Je me mets à psychoter. Ça fait un peu peur. J'imagine qu'il y a des photographes partout. Je ne peux plus sortir sans maquillage ou en pyjama. Je deviens paranoïaque", avait-elle admis.

Quoi qu'il en soit, Iris Mittenaere n'a pas fini de fasciner ses admirateurs. Preuve en est, la jolie brunette vient de franchir un cap sur Instagram en dépassant la barre du million d'abonnés. "1 Million !! merci !!! Thank you !!! Je fête ça avec des cupcakes #cupcakes #missuniverse #nyc #1million", a-t-elle écrit lundi 13 février.