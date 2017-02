Iris Mittenaere : Son couple "moins tabou" aux États-Unis qu'en France

"On verra si on arrive à gérer ! L'année de Miss France n'a pas été facile et celle-ci ne le sera certainement pas non plus. Mais l'expérience de Miss France nous a beaucoup apporté. On sait à quoi s'attendre !", a déclaré Iris Mittenaere à Télé Loisirs au sujet de sa relation avec son chéri Matthieu.

À lire aussi Angelina Jolie nous parle de son couple... sans tabou !

L'ex-Miss France, couronnée Miss Univers 2016, et son amoureux vont avoir un sacré défi à relever puisque la belle brune va vivre toute l'année à New York, loin de son homme. Pourtant, il se pourrait que tout se passe bien ou plutôt plus simplement que durant son règne de Miss France.

Interviewée par le Parisien, la bombe de 24 ans a fait savoir qu'être en couple lorsque l'on est Miss Univers est plus simple que lorsque l'on est Miss France. "Ce n'est pas un problème d'être un couple ici. C'est moins un tabou qu'en France. Miss USA a également un petit copain", a-t-elle déclaré. Ce qui signifie qu'elle devrait pouvoir plus facilement voir son homme entre deux représentations.

En tout cas, Iris Mittenaere n'a toujours pas revu son chéri depuis fin janvier et son élection à Manille (Philippines). Dur !