Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) : Découvrez son appartement new-yorkais !

Depuis lundi 30 janvier 2017, la vie d'Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016) a basculé. Couronnée Miss Univers 2016 à Manille aux Philippines, la jeune Lilloise de 24 ans ne va pas pouvoir reprendre ses études en chirurgie dentaire de sitôt...

En effet, Iris Mittenaere est désormais une reine de beauté de renommée mondiale et c'est à New York qu'elle doit élire domicile, comme le prévoit le concours Miss Univers. Pour ce faire, la société ouvre chaque année les portes du même appartement de luxe à sa lauréate. Ce havre de paix de 150m² dont le loyer est estimé à 13 000 dollars par mois, situé dans un immeuble sur la 5e avenue non loin de Central Park, a ainsi déjà été occupé par les précédentes Miss Univers et ne manque d'aucun confort.

L'an dernier, la Miss Univers Pia Alonzo Wurtzbach en titre avait accueilli les caméras d'Inside Edition dans cet appartement où l'on retrouvait des pièces spacieuses, une cuisine dernier cri et une vue imprenable sur la 5e avenue !

Cette nouvelle maison, Iris Mittenaere - qui est actuellement couverte de cadeaux - devra la partager avec deux colocataires prestigieuses possédant chacune leur chambre, leur dressing et leur salle de bain : Miss USA 2016 (Deshauna Barber, 27 ans, qui a terminé dans le Top 9 de Miss Univers 2016), et Karlie Hay (Miss Teen USA 2016). Espérons que l'entente sera cordiale !

Découvrez le nouvel appartement d'Iris Mittenaere dans notre player vidéo !