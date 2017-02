Iris Mittenaere : Salaire, cadeaux... la Miss Univers 2016 gâtée !

La date du lundi 30 janvier 2017 restera gravée à jamais dans l'esprit d'Iris Mittenaere. C'est ce jour-là que la sublime brune de 24 ans a remporté le titre de Miss Univers 2016 à l'issue de la cérémonie qui se déroulait à Manille. Une première pour une Française depuis la victoire de Christiane Martel... en 1953 !

Et qui dit victoire dit pluie de cadeaux. Comme l'a dévoilé Thierry Moreau dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 31 janvier, les Miss Univers ont en moyenne gagné un demi-million de dollars ces dernières années. "Elles ont un salaire de base qui est de 20 000 dollars, c'est très peu. Mais elles sont à chaque fois payées pour toutes les représentations qu'elles font", a précisé le chroniqueur.

Ce n'est pas tout ! Iris Mittenaere aura également la possibilité de conserver sa tiare d'une valeur de 300 000 dollars. Elle gagnera aussi "un an de produits de beauté, une collection de chaussures, une garde-robe complète, un appartement qui donne sur Central Park durant un an, un an de dentiste car ça coûte très cher aux États-Unis, un an d'entrée VIP dans toutes les soirées à New York et un an d'enseignement à la New York Film Academy College".

Des cadeaux qui devraient faire des envieux !