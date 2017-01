Miss Univers 2016 : Iris Mittenaere élue, "très fière de représenter l'univers"

Elle l'a fait ! Iris Mittenaere (24 ans), notre ex-Miss France 2016, est devenue Miss Univers 2016 ce lundi 30 janvier 2017 au petit matin !

C'est à Manille, aux Philippines, que notre sublime reine de beauté lilloise a hérité de la couronne de Pia Alonzo Wurtzbach, ex-Miss Philippines, après une soirée incontestablement placée sous le signe du glamour. Aucune candidate française n'avait réussi à remporter le titre depuis 1953, date du couronnement de la Lorraine Christiane Martel.

Quelques instants après son sacre face à Miss Haïti Raquel Pelissier (1re dauphine) et Miss Colombie Andrea Tovar (2e dauphine), une fois remise de ses émotions que l'on imagine très fortes, Iris Mittenaere a répondu aux premières questions des journalistes et en a profité pour s'adresser aux Français. "Je suis très fière de pouvoir ramener cette couronne en France. C'est vrai que j'ai encore du mal à comprendre et à me rendre compte que je suis Miss Univers mais j'ai vraiment hâte de retourner en France pour vous la montrer de plus près, cette couronne, et pour vous remercier tous car vous avez été d'un soutien sans faille depuis le début de cette aventure. Je suis vraiment très fière aujourd'hui de représenter la France et l'univers !", a-t-elle statué.

Une chose est sûre, Iris Mittenaere va devoir patienter quelque peu avant de reprendre ses études en chirurgie dentaire ! En effet, comme Sylvie Tellier l'a évoqué dans un communiqué de presse, Miss Univers 2016 va hériter de certaines responsabilités : "Nous sommes fiers de la confier à l'Organisation de Miss Univers et la laissons s'envoler vers New York où elle assurera ses fonctions pendant cette année de règne. Je tiens personnellement à remercier Iris pour sa confiance et sa détermination qui l'a menée tout droit vers la victoire. Cette victoire est également le fruit d'un travail d'équipe que je souhaite particulièrement remercier. Après douze années de patience, elle l'a fait ! Merci Iris et bon règne à toi..."

