Iris Mittenaere, son couple en danger ? "On verra si on arrive à gérer"

Depuis qu'elle a été couronnée Miss Univers 2016, la vie de Iris Mittenaere a basculé. Après un an de règne en tant que Miss France, elle vit à présent à New York et croule sous les obligations. Un nouveau quotidien qui pourrait entacher sa vie amoureuse ? Elle s'est confiée à Télé Loisirs.

Questionnée sur le fait qu'elle pourrait se sentir loin de ses proches en vivant de l'autre côté de l'Atlantique, la belle brune a tout d'abord déclaré : "Ce n'est pas très loin ! Ils vont venir me voir et je vais normalement rentrer en mars. On va quand même réussir à partager des moments forts."

Il n'empêche qu'elle ne les a toujours pas revus depuis son élection. Elle n'est même pas repassée par la France avant d'emménager à New York. "Je n'avais même pas de vêtements chauds, donc on a dû faire des emplettes ! J'avais clairement envie de rentrer chez moi. C'était mon anniversaire pendant l'aventure... Je n'ai pas pu le fêter avec ma famille, mais j'ai eu la couronne de Miss Univers !", confirme-t-elle.

Mais Iris Mittenaere reste positive. En couple avec son petit ami Matthieu, celle qui s'amuse des rumeurs qui la disent lesbienne, déclare : "On verra si on arrive à gérer ! L'année de Miss France n'a pas été facile et celle-ci ne le sera certainement pas non plus. Mais l'expérience de Miss France nous a beaucoup apporté. On sait à quoi s'attendre !" On leur souhaite d'y arriver !