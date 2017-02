Iris Mittenaere (Miss Univers) lesbienne ? Elle réagit : "Laissons-les parler"

Vendredi 3 février, une rumeur s'est propagée sur la Toile. Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016), couronnée Miss Univers 2016, et Camille Cerf (Miss France 2015) seraient amoureuses et en couple.

La raison ? Elles sont apparues très complices sur plusieurs photos dévoilées sur Instagram. Le lendemain de la diffusion de cette rumeur, Camille Cerf a réagi et nié avoir une relation homosexuelle avec la plus belle femme de l'univers. "J'aime @IrisMittenaereO profondément et même si je suis flattée que l'on pense qu'elle puisse être amoureuse de moi, ceci est faux #Love.", a-t-elle déclaré sur Twitter.

Cette fois, c'est Iris Mittenaere qui a pris la parole. La bombe qui vit à présent à New York – elle vient d'ailleurs de pousser un coup de gueule en direct à la télévision américaine – s'amuse de cette rumeur. "Ça m'a fait rire ! J'ai dit à Camille : 'Laissons-les parler.' Ça ne me dérange absolument pas qu'on pense ça. Ça me fait énormément rire parce que j'adore Camille, de tout mon coeur, comme une soeur", a révélé la belle brune à nos confrères de Télé Loisirs.

L'affaire est donc close !