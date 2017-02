Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) lesbienne ? La folle rumeur se propage...

Iris Mittenaere (24 ans) fait sensation sur les réseaux sociaux depuis son couronnement en tant que Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier à Manille aux Philippines. À tel point que, depuis quelques jours, une folle rumeur se propage à son sujet et enflamme chacune de ses publications sur Instagram... Notre ex-Miss France 2016 serait lesbienne !

D'où vient cette rumeur que l'on n'avait vraiment pas vue venir ? Des sites people internationaux ont méticuleusement scruté le compte Instagram de notre sublime Iris et l'ont trouvée extrêmement proche d'une jolie blonde que l'on connaît tous... Camille Cerf, notre très belle Miss France 2015 ! Il n'en fallait pas davantage pour que des sites tels que latintimes.com, The Bitbag ou encore Noticias24carabobo.com inventent une romance jusque-là cachée entre les deux reines de beauté françaises.

Devenues les meilleures amies du monde après le sacre d'Iris à Lille en décembre 2015, les deux ex-Miss Nord-Pas-de-Calais ne ratent il est vrai jamais une occasion de se montrer complices sur leurs réseaux sociaux respectifs. Que ce soit en marge d'un match de football à Lille (d'où elles viennent toutes les deux), en vacances aux quatre coins du monde ou au pied de la tour Eiffel à Paris, Camille et Iris n'ont effectivement jamais caché leur formidable entente !

Déjà interrogées par nos confrères de Public à propos de cette amitié en 2016, les deux Miss avaient parlé de leurs petits délires entre copines. "On l'assume totalement !, avait commencé Camille. Et on a même des petits surnoms : moi, j'appelle Iris 'ma poupée, mon chaton'. Et elle 'm'appelle 'mon bébé' !" Et Iris de rebondir alors : "Oui, ça fait vieux couple, mais on n'en est pas un encore !" Iris et Camille avaient même évoqué leur envie de colocation...

Gageons que cette rumeur doit beaucoup amuser les principales intéressées ! Pour rappel, le 1er février dernier, Iris Mittenaere rappelait qu'elle n'était pas un coeur à prendre et qu'elle était ainsi toujours amoureuse de Matthieu.