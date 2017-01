Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) toujours amoureuse de Matthieu ? Elle répond

Lundi 30 janvier au petit matin, Iris Mittenaere (24 ans), ex-Miss France 2016, entrait dans l'histoire en devenant Miss Univers 2016 en direct depuis Manille aux Philippines. Depuis, la jeune Lilloise croule sous les hommages mais aussi sous les prétendants... mais qu'on se le dise, la belle n'est pas du tout intéressée !

En effet, interrogée à ce sujet par nos confrères de RTL lundi soir, la nouvelle Miss Univers a déclaré : "Et non, je ne suis pas un coeur à prendre, mon coeur est déjà pris." Une déclaration qui a dû décevoir de nombreux hommes autour de la planète mais qui a dû faire chaud au coeur de son petit ami Matthieu. En juillet dernier, Iris Mittenaere n'avait pourtant pas caché que son règne en tant que Miss France n'était pas simple du tout à gérer côté coeur... comme si l'éloignement commençait à devenir trop pesant pour les amoureux. Espérons que l'installation imminente d'Iris à New York (comme le veut le protocole Miss Univers) ne revienne pas semer la zizanie au sein du couple !

Également interrogée par Marc-Olivier Fogiel dans RTL Soir, notre reine de beauté a tenu à s'adresser à sa grand-mère par le biais de la radio. "Mamé, si tu m'écoutes, tout va bien se passer. Je te promets que je viendrai te voir et je t'aime, ma petite Mamé, et il ne faut pas t'en faire, vraiment", a-t-elle lancé, soucieuse de ne pas trop inquiéter les siens. Et de poursuivre : "Je ne veux pas rester coupée de la France. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France pour montrer à tous la couronne de Miss Univers et c'est assez incroyable pour moi."

Sylvie Tellier a promis une grande fête pour le retour d'Iris en France dans quelques semaines. Une fête durant laquelle Geneviève de Fontenay en personne félicitera la jeune femme.