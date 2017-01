Miss Univers 2016 – Geneviève de Fontenay : "C'est mieux que d'être caissière !"

Depuis l'annonce du sacre d'Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016, en tant que Miss Univers 2016 ce lundi 30 janvier 2017, un concert de louanges pleut sur la jolie Lilloise de 24 ans. Contactée par nos confrères de gala.fr, Geneviève de Fontenay (84 ans) a elle aussi fait part de ses impressions après cet événement historique...

La dame au chapeau qui a dirigé le comité Miss France durant près de trente ans a tout d'abord commenté : "Je suis heureuse et je suis fière ! Moi, vous savez, j'ai consa­cré ma vie aux Miss. Ce qui me touche parti­cu­liè­re­ment, dans l'at­mo­sphère actuelle de turbu­lences et de méfiance, c'est comme une note d'es­poir. À l'heure où cet éner­gu­mène de Donald Trump ferme ses fron­tières, où l'on s'em­pêtre dans les affaires poli­tiques nauséa­bondes, Miss Univers offre une démons­tra­tion d'ou­ver­ture, de tolé­rance et de beauté. Sans distinc­tion de couleur ni de reli­gion et tout se passe dans un climat de compé­ti­tion bien­veillant. C'est l'union de toutes les nations."

Ensuite, celle qui a été contactée par Sylvie Tellier en personne ce matin n'a pas caché sa volonté de rencontrer Iris Mittenaere dès qu'elle reviendra en France : "Ça va se faire et j'ai hâte ! Dès son retour en France, Sylvie m'a promis qu'elle m'in­vi­te­rait pour fêter ça..." Et d'ajouter au passage quelques mots sur sa relation que l'on pensait quelque peu tendue avec Sylvie Tellier : "Sylvie est une amie. Elle l'a toujours été. (...) Elle a fait un boulot remarquable avec Iris. C'est elle qui a eu l'idée de solliciter le Moulin-Rouge pour qu'Iris porte ce merveilleux costume de cabaret comme costume national..."

Geneviève de Fontenay le sait également, Iris vient d'hériter de grosses responsabilités et devra passer quelques semaines à New York avant de pouvoir nous rapporter sa couronne dans l'Hexagone. Il va donc falloir prendre son mal en patience ! "C'est une grosse machine ! Mais c'est bien pour elle. Elle va gagner beaucoup d'argent et des cadeaux de grande valeur. Être Miss Univers, c'est mieux que d'être caissière !", a-t-elle lâché.