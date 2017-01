Iris Mittenaere sacrée Miss Univers 2016 : Nos ex-Miss France sous le choc !

Elle était la grande favorite selon certains pronostics, Iris Mittenaere (Miss France 2016) a bien réussi l'immense exploit de s'emparer de la couronne de Miss Univers 2016 ce lundi 30 janvier 2017 au petit matin. Une première pour une Française depuis 1953 !

Tout naturellement, dans ce contexte presque inédit, ses amies les autres Miss ont eu beaucoup de mal à cacher leur joie et leur excitation après l'annonce de ce sacre en direct depuis Manille aux Philippines. Très vite, nos ex-reines de beauté se sont saisies de leurs comptes Twitter afin de saluer la performance d'Iris !

La première d'entre elles a évidemment été Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France et ex-Miss France 2002, qui a indiqué sur Twitter : "Incroyable !!!!! Elle l'a fait !!! Tellement fière !!! (...) Merci de ta confiance, de ta détermination, de ta simplicité #MissUniverse." Et de poursuivre quelques instants plus tard avec la publication d'un communiqué officiel : "C'est avec une immense émotion que nous avons vécu ce moment historique à ses côtés. Iris a prouvé que la France pouvait le faire avec naturel et élégance. Nous sommes fiers de la confier à l'Organisation de Miss Univers et la laissons s'envoler vers New York où elle assurera ses fonctions pendant cette année de règne. Je tiens personnellement à remercier Iris pour sa confiance et sa détermination qui l'a menée tout droit vers la victoire. Cette victoire est également le fruit d'un travail d'équipe que je souhaite particulièrement remercier. Après douze années de patience, elle l'a fait ! Merci Iris et bon règne à toi..."

Très vite, les autres ex-Miss ont pris la parole pour féliciter la jolie Lilloise de 24 ans. "Félicitations, tu es la reine de l'univers Iris ! Tellement mérité, olalala quel bonheur !!!!!! #MissFrance #MissUniverse", a publié Marine Lorphelin (Miss France 2013). "J'ai plus de voix !!! Iris tu l'as fait !!!!!!! Tellement fière ! (...) C'est historique, Iris nous offre la couronne de Miss Univers, c'est dingue !! L'univers t'appartient !", a lancé Flora Coquerel (Miss France 2014) qui avait été très loin dans le concours l'an dernier. "Parfois certaines surprises sonnent comme une évidence. Miss France est Miss Univers !", a écrit Malika Ménard (Miss France 2010).

