Iris Mittenaere (Miss Univers) : Coup de gueule en direct à la télé américaine

"Nouvelle vue, nouvelle vie." C'est par ces mots qu'Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016), couronnée Miss Univers 2016, a dévoilé qu'elle était arrivée à New York. La bombe de 24 ans va passer son année 2017 dans un sublime appartement de 150 m² de la ville.

Et le marathon médiatique a déjà débuté outre-Atlantique ! Lundi 6 février, Iris Mittenaere a par exemple participé à des émissions emblématiques telles que Good Morning America (ABC). Un programme qui n'est autre que la seconde émission matinale américaine la plus visionnée. Magnifiquement moulée dans une robe crème à col roulé, la belle brune a répondu aux questions des journalistes, elle a peut-être même croisé la comédienne britannique Rosamund Pike (Orgueils et préjugés, Gone Girl), également invitée.

Durant les huit minutes d'interview réalisée en anglais s'il vous plaît, Iris Mittenaere a confié au sujet de sa sublime robe Moulin-Rouge que c'est la première fois qu'un costume du cabaret sortait de France et était porté par une personne qui n'est pas une danseuse professionnelle. Puis, lors d'un jeu, elle a poussé un coup de gueule. Lorsqu'on lui a demandé ce qui l'agaçait vraiment, elle a répondu : "Je ne supporte pas que certains pensent que lorsque l'on est Miss France ou Miss Univers, on est incapable de faire de études et on n'est pas intelligente. C'est une chose que je déteste ! C'est pourquoi je suis si fière d'être Miss France et Miss Univers car à chaque fois que je dis que je vais être chirurgien-dentiste, je montre que je ne suis pas juste un visage ou un sourire. Je suis plus que ça", a-t-elle déclaré.