Kev Adams amoureux d'Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) ? Il réplique cash

Tout sourit à Kev Adams. L'idole des jeunes révélée en 2011 par la série Soda mène désormais une jolie carrière et déborde de projets. En plus d'avoir joué dans plusieurs comédies qui ont dépassé le million d'entrées au box office français, l'acteur et humoriste de 25 ans s'épanouit également sur scène avec ses one-man shows décalés et pétillants. Son dernier spectacle commun avec Gad Elmaleh, Tout est possible, a conquis petits et grands... Et ce n'est pas fini, puisqu'il sera prochainement à l'affiche de Gangsterdam, dont la sortie est fixée au 29 mars.

Avec pareille notoriété, il est évident que sa vie amoureuse intrigue les curieux. Quitte à ce qu'une certaine presse lui prête parfois des idylles avec des femmes différentes chaque semaine. La dernière supposée romance qu'on lui attribue n'est autre qu'avec la belle Iris Mittenaere, alias Miss Univers 2016. Et si la reine de beauté a pourtant été très accaparée par sa récente élection, qu'elle vit désormais à New York et qu'elle est toujours aussi heureuse en couple avec son chéri Matthieu, elle aurait finalement trouvé le temps d'ajouter une nouvelle conquête à son tableau de chasse en faisant craquer Kev Adams... Enfin, si l'on en croit la publication d'une récente couverture de presse !

Sur Instagram, le principal concerné a volontiers répondu à cette rumeur en publiant un message teinté d'humour. "JOYEUSE ST VALENTIN A TOUS!! Si vous êtes en couple Soyez heureux, Si vous êtes célibataires restez confiant ...Et si comme moi vous êtes en couple mais que vous n'étiez pas au courant... La c'est chelou. #Love", a écrit le comédien. Affaire classée !