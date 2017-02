Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) loin de Matthieu : "C'est gérable"

Le 30 janvier dernier, Iris Mittenaere était couronnée Miss Univers 2016. Elle a donc dû s'installer à New York et vit en colocation avec Miss USA dans un bel appartement de 140 m² donnant sur la 6e avenue. Une nouvelle vie qui comporte quelques inconvénients.

Miss France 2016 a par exemple admis au cours d'un entretien avec le magazine Public que certains produits de beauté français lui manquaient, mais ce n'est pas tout : "La nourriture. Je rêve d'un croissant aux amandes. Il y a une boulangerie française, mais elle n'en vend pas." La jolie brune de 24 ans pense également beaucoup à ses proches restés en France. Toutefois, elle a admis ne pas souffrir de l'éloignement : "Je leur parle très souvent au téléphone (...). Quand j'étais à la fac, je ne les voyais pas très souvent non plus. Alors c'est comme si je partais étudier un an à l'étranger."

Iris Mittenaere n'est pas non plus inquiète pour son couple avec Matthieu. Si la jeune femme, qui a récemment défilé sous ses yeux à l'occasion de la Fashion Week, a admis qu'il n'était "jamais évident de vivre loin l'un de l'autre et dans des univers complètement différents", elle a assuré être confiante pour l'avenir : "Personnellement, je pense que c'est gérable. Je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup en amour. Pour le moment tout va bien, et je ne me pose pas plus de questions. D'ailleurs, il est déjà venu me voir, pour la Saint-Valentin."

Si les tourtereaux sont fous amoureux, ils ne comptent pas se passer la bague au doigt de sitôt. D'autant plus que la grande amie de Camille Cerf (Miss France 2015) a l'interdiction de se marier pendant son règne. "De toute façon, ce n'est pas au programme. Et je ne suis pas sûre que mon planning me laisse du temps pour organiser un mariage." C'est dit !

L'intégralité de l'interview d'Iris Mittenaere est à retrouver dans le magazine Public, en kiosques ce vendredi 24 février 2017.