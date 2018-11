Camille Cerf : Son nouveau projet "girly, glamour et sexy"

Camille Cerf ne manque pas de projets. Miss France 2015 a récemment fait son retour sur NRJ12 avec Le Super Bêtisier et compte bien poursuivre sa collaboration avec la chaîne de la TNT comme elle l'a confié à Purepeople.

"Là, je suis en train de travailler avec plusieurs marques dans le cadre du mannequinat. Et j'ai aussi un projet perso : créer une collection de lingerie en dentelle de Calais. Ça va sortir l'année prochaine et j'ai vraiment hâte de vous montrer les premiers modèles", a ajouté Camille Cerf. La jeune femme de 23 ans a précisé qu'elle sortirait d'abord un premier modèle. Une pièce qu'elle affectionne particulièrement.

"Je l'adore, j'ai vraiment un coup de coeur pour ce modèle. Il est coloré, girly, glamour et sexy tout en restant mignon et pas vulgaire", a expliqué Camille Cerf. Lors de cette interview, la belle blonde est également revenue sur son rapprochement avec Julien Bert. Pour rappel, le candidat des Marseillais VS Le reste du monde et l'ancienne reine de beauté ont déjà passé des soirées ensemble. De quoi faire naître quelques rumeurs de couple.

Camille Cerf nous a donc confié qu'il ne se passait rien avec le jeune homme de 27 ans et a dévoilé les détails de leur rencontre : "On s'est très bien entendus très vite. On s'est rencontrés en soirée à Saint-Tropez pendant les vacances et je me suis rapprochée de toute sa bande d'amis. On a fait plein de soirées tous ensemble. Ensuite, ses amis étant lillois, c'est vrai qu'il est venu à Lille. Tout le monde avait l'impression qu'il avait fait le déplacement pour moi alors qu'en réalité, il venait voir ses amis. J'étais aussi à Lille, donc on s'est vus. C'est en ça qu'on s'est rapprochés, mais on a pas d'histoire tous les deux."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.