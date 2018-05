Camille Cerf (The Island) : Le coup dur qui aurait pu stopper son aventure

Le 15 mai prochain, M6 diffusera le premier numéro de The Island Célébrités. Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Stomy Bugsy, Louisy Joseph, Lââm, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat, Emilie Gomis et Camille Cerf ont accepté de s'envoler sur une île déserte du Pacifique afin de se prêter au jeu de la survie. Une expérience, sans surprise, très éprouvante pour les candidats.

L'aventure de Miss France 2015 par exemple aurait pu s'arrêter du jour au lendemain à cause d'une "sévère déshydratation", comme l'ont révélé nos confrères de Public. Le magazine précise que Camille Cerf a dû stopper le tournage d'une séquence afin d'être prise en charge par les médecins. Une fois les soins prodigués, la grande amie d'Iris Mittenaere a pu reprendre le cours de son aventure.

Public indique aussi qu'avant de partir, toutes les célébrités ont suivi une formation de survie afin d'être prêtes pour le tournage. On leur a enseigné les gestes de premiers secours et le maniement du GPS. En plus de cela, Louisy Joseph a lu plusieurs guides de survie. Reste à savoir si cela lui a été utile une fois sur l'île.