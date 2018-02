Camille Cottin et son chéri : "Nous ne sommes pas mariés, je suis contre !"

Actuellement en train de tourner la saison 3 de Dix pour cent et fraîchement honorée d'un prix de la meilleure actrice à l'Alpe d'Huez pour le film Larguées, Camille Cottin est aussi en couverture du magazine Psychologies. Sur le divan, la révélation de la pastille humoristique Connasse s'épanche et se met à nu.

Elle se confie notamment sur sa famille, sa vie de couple avec ses deux enfants, elle qui se ressource en traînant "le dimanche matin en pyjama avec [son] homme et les enfants". Elle parle de son "fiancé" mais dit refuser le mariage. "Nous ne sommes pas mariés ! Je suis contre, d'abord parce que, même si j'envisage de passer le reste de ma vie avec lui, je veux sentir cette part de liberté que les générations précédentes nous ont permis d'acquérir", justifie-t-elle. Et voilà déjà dix-huit ans qu'elle vit avec le même homme qui lui a fait ses deux adorables enfants.

Une vie posée qui rompt avec son enfance pas "banale". "Mes parents se sont séparés quand ma mère était enceinte de moi, mais de manière très cordiale. Mon père vivait dans un appartement au sixième étage, je vivais avec ma mère au cinquième", raconte la comédienne qui évoque ensuite l'adolescence, une autre drôle de période. "Adolescente, je n'avais pas des relations amoureuses très épanouissantes", assure-t-elle, justifiant ces échecs par son tempérament "relou". "Ma première belle histoire d'amour, ancrée dans la réalité, je l'ai vécue juste après le lycée, donc très tard !", glisse-t-il.

Au fur et à mesure qu'elle grandit, Camille développe un complexe, sur son "nez très affirmé", puis prend conscience que "le charme est au-delà de l'enveloppe". Légèrement névrosée à son entrée dans l'âge adulte, elle consulte. C'est la révélation. "Ça fait dix-sept ans que je suis en analyse ! J'ai commence après la mort de mon beau-père, j'avais 20 ans. Cela a été un choc dont je n'arrivais pas à me remettre", confie-t-elle. Depuis sept ans, elle est suivie par la même psychologue, une pierre angulaire de son équilibre. "Mon fiancé me dit que c'est ma coach", dit-elle. Et elle ne manque pas d'en vanter les mérites : "Il est certain que je lui dois d'avoir su construire une relation avec quelqu'un que j'aime", reconnaît-elle.

Interview à retrouver dans le numéro de mars 2018 de Psychologies.