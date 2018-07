Camille Gottlieb : Délire topless face à la mer pour la fille de Stéphanie

Camille Gottlieb, qui a eu la grande fierté d'accorder cette année sa première interview à Point de vue, revendique sa liberté et sa vie de jeune femme normale.

Auprès de nos confrères, elle expliquait d'ailleurs l'envers du décor d'une photo légèrement controversée mise en ligne sur son compte Instagram, sur laquelle on la voyait fumer : "Au moment de poster l'image, j'ai hésité, notamment parce que j'avais cette cigarette à la bouche, raconte-t-elle. Pour certains membres de ma famille, je suis encore un bébé. Je suppose que rendre cette photo publique était aussi, pour moi, une manière de dire : 'J'assume qui je suis, oui je mets du rouge à lèvres, oui je fume.' Au final, je reconnais que cela m'a fait plaisir." Mais qu'on ne se méprenne pas, devant son caractère fort ou ses images de fête à répétition : elle a la tête bien sur les épaules. "Je déteste l'idée de perdre le contrôle", expliquait-elle encore à Point de Vue, révélant qu'elle ne consomme pas d'alcool.

Etudiante en BTS Communication à Nice, Camille Gottlieb aime son cadre de vie exceptionnel, mais envisage de le délaisser pour aller dans un futur proche faire un master à l'étranger. Une décision pas si facile à prendre : "Maman a pleuré, confie-t-elle, quand Louis et Pauline ont quitté le cocon familial. Elle pleurera quand je partirai moi aussi. C'est vraiment une maman poule. (...) Elle nous appelle tout le temps, nous dit je t'aime plusieurs fois par jour. Elle et moi, nous nous connaissons vraiment par coeur, nous sommes très complices", dit-elle. Mais d'ajouter, à propos de son envie de poursuivre ses études en master à l'étranger : "Il faudra d'abord que je trouve le courage de me séparer d'elle." Et au-delà de la princesse Stéphanie, avec laquelle elle entretient une relation fusionnelle, c'est tout un clan sur lequel elle s'appuie : "Mon père, c'est mon poumon droit, ma mère, mon poumon gauche. Sans eux, je ne pourrais pas vivre. (...) J'aime aussi beaucoup ma belle-mère, avec qui maman s'entend très bien, et je suis très proche de mes grands-parents paternels, que j'aime d'un amour infini."

L'an dernier déjà, Camille avait parsemé l'été de photos d'elle en maillot. Gageons que, pour le millésime 2018, ce n'est encore qu'un début !