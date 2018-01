Jean-Raymond Gottlieb : Rare apparition du père de Camille, fille de Stéphanie

Mardi 16 janvier 2018, c'était pour la police monégasque l'heure du satisfecit, après une année 2017 mouvementée, entre le braquage de la bijouterie Cartier et l'affaire Rybolovlev/Bouvier qui a éclaboussé plusieurs fonctionnaires et précipité le départ en retraite du ministre de la Justice, Philippe Narmino, sans compter toutes les affaires moins médiatiques - lutte contre le vol à la tire, les stupéfiants, la délinquance routière...

Le prince Albert II de Monaco, en uniforme, s'est chargé personnellement de décorer 19 fonctionnaires de la Sûreté publique monégasque en reconnaissance d'actes de courage et de dévouement lors d'interventions ces deux dernières années. Le souverain assistait en effet, dans la grande salle du Musée océanographique, à la cérémonie des voeux adressés par Richard Marangoni. Le directeur de la Sûreté publique, à cette occasion, a fait le bilan de l'année précédente, "éprouvante" et qui "aurait pu même se révéler déstabilisante si les personnels n'avaient pas fait preuve d'une cohésion exemplaire" et d'un "sens du devoir et une détermination remarquables". Des mots forts écoutés religieusement par un état-major auquel il a réitéré sa confiance : "Des hommes, a-t-il dit selon des propos rapportés par Nice-Matin, dont l'investissement, l'état d'esprit et la grande cohésion sont dignes d'éloges et sont à citer en exemple."

Des hommes au nombre desquels figure un certain... Jean-Raymond Gottlieb. Si ses apparitions publiques sont extrêmement rares, la présence de l'ancien garde du corps - et amant - de la princesse Stéphanie de Monaco, père de sa fille Camille Gottlieb, qui fêtera ses 20 ans en juillet 2018, était logique puisqu'il occupe au sein de la Sûreté publique mongésque la fonction de Commandant Principal de Police, Chef de la Division intérieure du renseignement (DRI).

l est "ce qu'il y a de meilleur en moi", écrivait avec fierté Camille en novembre dernier en partageant un joli portrait d'eux deux. Une admiration qu'elle clamait déjà quelques mois plus tôt, le 1er juin 2017, en souhaitant "joyeux anniversaire à la plus belle personne dans [sa] vie !" : "Au plus beau, au plus gentil, intelligent, musclé, généreux, fou, et surtout au plus drôle des papas du monde entier! #TelPereTelleFille I'm sorry but my heart belongs to daddy", s'enflammait-elle en légende d'une photo d'archives la montrant, âgée de quelques mois, dans les bras de son papa.