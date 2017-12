Charlene et Albert de Monaco, Mère et Père Noël au palais avec Camille et Louis

La cravate Picsou, Dingo & Co. couleur vert sapin, on l'avait déjà vue l'an dernier sur le prince Albert II de Monaco. Mais en ce mercredi 20 décembre 2017, à l'heure de procéder dans la cour du palais princier à la grande distribution annuelle de cadeaux de Noël aux écoliers des établissements de la principauté, le souverain a parfait sa tenue de circonstance en mettant un bonnet de Noël à LED ! A ses côtés, tout comme en 2016, sa femme la princesse Charlene campait une Mère Noël des plus élégantes, couverte du menton à la taille d'une cape rouge vif.

Contrairement à l'édition 2016 de ce rendez-vous aussi incontournable que convivial de la fin d'année, le couple princier n'avait pas avec lui ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, qui fêtaient dix jours plus tôt leur 3e anniversaire et étaient restés au chaud car "grippés", d'après le quotidien Monaco Matin. L'an passé, Jacques avait participé avec circonspection aux festivités tandis que sa soeur jumelle avait rebroussé chemin, effrayée par le Père Noël.

S'ils étaient venus, les jumeaux princiers auraient eu la chance de rencontrer un autre duo célèbre : Mickey et Minnie, qui ont joyeusement accueilli quelque 500 jeunes Monégasques âgés de 5 à 12 ans dans la cour d'honneur - un "clin d'oeil à Disney, qui se décline dans la décoration de la maison souveraine, souligne judicieusement le palais princier via sa page Facebook, car d'immenses statues de Minnie et Mickey, encore eux, composent la décoration centrale de la cour d'honneur, au pied du célèbre escalier à double révolution".

Albert et Charlene les y ont rejoints, rejoints à leur tour par Louis Ducruet et Camille Gottlieb, enfants de la princesse Stéphanie de Monaco, qui ont l'habitude de venir donner un coup de main lors de cet événement. On notera au passage que Louis a fini par abandonner lui aussi la moustache que son oncle, son cousin Pierre Casiraghi et lui-même s'étaient laissé pousser à l'occasion du bicentenaire de la Compagnie des carabiniers du prince.

Après avoir admiré une danse de la Palladienne sur des airs de Noël dans la cour d'honneur puis un spectacle de danse et de magie dans la salle du Trône, suivi d'un goûter, l'heure était venue de déballer les cadeaux. Et l'étincelle de joie dans les yeux des enfants ne trompait pas quant au plaisir procuré par ce rituel au palais...