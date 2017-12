Charlene de Monaco : Jacques et Gabriella superbes en habits de Noël !

Avec le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco, "ça commence sérieusement à ressembler à Noël", pour paraphraser la princesse Charlene !

Alors que les jumeaux sont demeurés invisibles le 10 décembre, jour de leur 3e anniversaire (peut-être ont-ils eu droit à une fête surprise, comme l'an passé ?), ils ont fait cette semaine une apparition très remarquable sur le compte Instagram de leur maman pour déclarer officiellement ouverte la saison de Noël 2017 au palais princier.

Dans une ravissante image saisie par la photographe Vanessa Von Zitzewitz (qui avait déjà signé le shooting des voeux 2017), connue notamment pour ses fantastiques photos de chevaux en milieu aquatique, mais aussi ses portraits de célébrités et ses nus, les enfants du prince Albert II et de la princesse Charlene de Monaco rayonnent de joie de vivre. Et d'élégance ! Dans un décor aux couleurs de circonstance (rouge et blanc, qui sont aussi les couleurs de la principauté, et doré), le prince héréditaire, chemise blanche, pantalon marron et nouvelle coupe de cheveux, offre un désarmant sourire, tandis que sa soeur, dont la chevelure semble désormais tirer sur le roux, brille en robe rouge, tenant entre ses mains un élément de décoration enneigé. Superbe !