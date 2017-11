Gabriella et Jacques de Monaco : Les enfants de Charlène face à Raphaël Elmaleh

C'est le jour le plus important de l'année, pour les Monégasques et bien évidemment pour ses plus éminents représentants, la famille princière. Dimanche 19 novembre, le Rocher célèbre sa Fête Nationale. Et c'est sous le soleil que les festivités se sont déroulées. Très tôt dans la matinée, dès 9h30, Albert de Monaco était au garde-à-vous, sous les yeux de sa femme Charlène, de Caroline de Hanovre ainsi que de Stéphanie de Monaco, pour la prise d'armes et remise d'insignes de grade et de médailles qui s'est déroulée à 9h30. S'en est suivie une messe solennelle d'actions de grâce et un Te Deum à la cathédrale, en présence de tous les notables de la principauté puisque le catholicisme est une religion d'État à Monaco. En fin de matinée, une nouvelle prise d'armes et un défilé militaire se tenaient sur la place du Palais, en présence d'un détachement du 17e régiment du génie parachutiste.

Et comme le veut la tradition, la famille princière emmenée par Albert II de Monaco – et sa fameuse moustache – s'est présentée aux balcons du Palais Princier. L'occasion pour les Monégasques d'apercevoir notamment les jeunes héritiers, le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès. Les deux charmantes têtes blondes n'ont pas hésité à saluer la foule et ont admiré le spectacle, sous les regards bienveillants et complices de leurs parents, et notamment de la toujours élégante Charlène.

On a également vu apparaître Raphaël Elmaleh, le fruit de l'amour aujourd'hui révolu entre Charlotte Casiraghi et l'humoriste Gad Elmaleh. Dans les bras de sa maman, le jeune garçon de 3 ans ne semblait pas dans une grande forme, à l'inverse d'Alexandre Casiraghi (4 ans), beau gosse avec ses lunettes de soleil et devant ses parents Tatiana Casiraghi (Tatiana Santa Domingo) et son mari Andrea Casiraghi. Sa petite soeur India (2 ans et demi) était aussi présente.

Eux aussi entraperçus au balcon, Pierre Casiraghi et sa femme Beatrice Borromeo étaient de la partie, tout comme la jolie Pauline Ducruet, immanquable dans une robe verte légère et élégante, et son frère Louis, les deux enfants que Stéphanie de Monaco avait eu avec Daniel Ducruet, avant de donner naissance à la petite-fille de Grace Kelly, Camille Gottlieb (19 ans), dont le père était son ex-garde du corps au Palais, Jean-Raymond Gottlieb.