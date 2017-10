Gad Elmaleh : En balade avec son adorable Raphaël...

Raphaël est le fils que l'humoriste de 46 ans a eu, en décembre 2013, avec Charlotte Casiraghi, 31 ans. L'histoire d'amour entre la fille aînée de Caroline de Hanovre a pris fin octobre 2015. Depuis chacun avance de son côté (elle est maintenant avec le producteur Dimitri Rassam, le fils de Carole Bouquet), mais ils restent néanmoins associés dans l'éducation de leur fils.

Le grand frère de Raphaël s'appelle Noé. Âgé de 17 ans, le jeune mannequin, que l'on a déjà vu sur tapis rouge au côté de son père, est le fils de la comédienne Anne Brochet. Cet été, il défilait pour Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week de Milan.

Après avoir tourné toute l'année 2016 avec Kev Adams, Gad Elmaleh a fait, cette année, une apparition dans la comédie Loue-moi ! de Coline Assous et Virginie Schwartz, ainsi que dans deux des six épisodes de la série de Woody Allen avec Miley Cyrus, Crisis in Six Scenes, disponible sur Amazon France depuis le mois de mars. Si l'expérience avait de la gueule sur le papier, le projet n'a finalement pas été la hauteur des attentes du public, ni de son auteur. Avant même sa diffusion, Woody Allen qualifait d'"erreur catastrophique" le fait de s'être lancé dans une série, dans les colonnes du L.A. Times.