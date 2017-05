Charlotte Casiraghi : Rare sortie avec son fils Raphaël, 3 ans et trop craquant

Le 19 novembre dernier, le fils de Charlotte Casiraghi et Gad Elmaleh, Raphaël, avait fait une apparition surprise sur le balcon du palais de Monaco lors des célébrations de la Fête nationale monégasque. Installé dans les bras de sa mère, le garçonnet aux yeux bleu azur avait observé depuis les fenêtres du palais princier le défilé militaire et avait attendri les nombreux admirateurs de la famille royale de Monaco.

Six mois plus tard, le petit garçon de 3 ans est finalement réapparu en public. Pour sa seconde sortie officielle, Raphaël accompagnait sa maman et l'oncle de cette dernière, le prince Albert II, au Prix de Monaco, samedi 13 mai. Louis Ducruet (24 ans), fils de Stéphanie de Monaco et de son ex-mari Daniel Ducruet, était également présent.

Etape cruciale pour le championnat du monde de Formule E (la prochaine aura lieu à Paris, au circuit des Invalides le 20 mai), la course a été de nouveau remportée par le Suisse Sébastien Buemi (Renault E.dams), qui est parvenu à maîtriser le circuit en devançant son grand rival, le Brésilien Lucas di Grassi (Audi Sport ABT). C'est la deuxième fois que le pilote de 28 ans décroche le prix, l'ayant remporté déjà en 2015 dans la même écurie.

Présents pour remettre le trophée, le prince souverain et la fille de Caroline de Monaco étaient donc aux premières loges pour applaudir le sportif et ses deux dauphins, dont Nick Heidfeld (Mahindra) est arrivé en troisième position sur le podium. Et tandis que les applaudissements retentissaient, tous les yeux étaient rivés vers Raphaël. Tantôt dans les bras de sa mère, tantôt en train de jouer par terre, le garçonnet était absolument craquant. Vêtu d'un pantalon rouge et d'une chemise blanche, il est de plus en plus le parfait mélange de ses deux célèbres parents. Un joli portrait de famille qui n'a pas manqué de réchauffer les coeurs...