Noé Elmaleh beaucoup trop canon : Le fils de Gad exhibe ses muscles

Fils aîné de la superstar du rire Gad Elmaleh, Noé n'a pas que la célébrité en héritage. Loin de l'humour et du cinéma, où son père navigue, le jeune homme a opté pour le mannequinat. Il faut dire que le garçon a certains attributs pour l'aider dans sa tâche. Fruit du couple que son père a formé avec l'actrice Anne Brochet, Noé semble avoir beaucoup hérité du côté magnétique de sa mère, son regard perçant et ses traits fins.

Cela fait plusieurs mois que l'adolescent – qui fêtera ses 17 ans le 1er novembre prochain – enchaîne les défilés les plus prestigieux (Zadig & Voltaire, Dolce & Gabbana) et les shootings photo. En un an, il a déjà bien changé. Le minot qui ne payait pas de mine, malgré un charme indéniable, est devenu une véritable bombe, avec tout ce qu'il faut de charisme, de beauté... et de muscles.

C'est en tout cas ce qu'il expose, comme ce 18 août 2017 sur Instagram. On le découvre à la fenêtre d'un balcon parisien, le regard tourné vers la rue. Portant un jean, le fils prodigue est torse nu, exhibant ses abdominaux en béton et des pectoraux bien formés. En commentaires, les admiratrices ne se sont pas fait prier. "Mmmh", "Mamma Mia", "Magnifique", "Masculinité incarnée", "J'en perds le peu de mots que j'ai", "Je bloque dessus"... C'est un fait incontestable : Noé fait l'unanimité et les hormones sont en ébullition !