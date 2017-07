Noé Elmaleh : Torse nu et bien entouré, le fils de Gad fait craquer la Toile

Noé Elmaleh est de retour en France. Alors que la Fashion Week bat actuellement son plein, le fils de Gad Elmaleh et d'Anne Brochet a profité de son passage dans la Ville lumière pour étoffer son book et réaliser de nouveaux shootings.

Celui qui est représenté depuis quelque temps maintenant par l'agence Success Models a ainsi publié le 28 juin un cliché en noir et blanc où il apparaît à la fenêtre d'un appartement parisien. Décontracté, le mannequin de 16 ans est seulement vêtu d'un jeans et dévoile son torse nu. Il porte dans ses bras un petit lévrier italien qui n'est autre que son partenaire de travail, comme il l'a écrit en légende. "Shooting avec @ricardogomesinst et un chien très connu sur Instagram cette après-midi", peut-on lire.