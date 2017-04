Noé Elmaleh : Torse nu au côté de sa chérie en bikini, il fait des envieux

C'est la dolce vita pour Noé Elmaleh. À des milliers de kilomètres de la France, le pays de son père Gad Elmaleh, le fils de l'humoriste mène une vie tranquille tout en poursuivant une carrière dans le mannequinat. Entre défilés et shootings, le jeune homme a dernièrement fait comme bon nombre d'éminents représentants de la jeunesse dorée californienne et hollywoodienne : il est allé à Coachella. Temple de la cool attitude, de la richesse exubérante et des looks hippies-hipsters sauce Chanel, le festival d'Indio – près de Palm Springs, le nouvel eldorado des stars – a encore attiré du beau monde cette année. Y compris côté français, puisqu'on a pu y voir Nabilla, Emma Smet, EnjoyPhoenix... et Noé Elmaleh.

D'ailleurs le jeune homme n'est pas passé inaperçu. S'il a posté une photo où il pose fièrement avec DJ Snake (l'un des artistes tricolores programmés), ce n'est pas ce cliché qui a interpellé et suscité le buzz. Sur le précédent, Noé posait aux côtés d'une bombe en bikini noir, au bord d'une piscine, sous le généreux soleil californien. Torse nu, le jeune top model semblait très proche de cette jolie créature aux mensurations séduisantes. Une jeune fille qui n'est autre qu'Emma, sa petite amie !