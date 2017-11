Albert de Monaco, sa moustache : "Elle n'est pas très populaire dans la famille"

La Fête nationale monégasque, ce dimanche 19 novembre 2017 sur le Rocher, sonnera le glas de la moustache du prince Albert II de Monaco. Le souverain monégasque s'y était pourtant attaché, mais le fier appendice pileux ne fait pas l'unanimité et il a dû se résoudre à trancher...

En marge de sa visite, en compagnie de Charlene et de leurs jumeaux Jacques et Gabriella, dans une micro-crèche récemment ouverte en principauté, le souverain a accordé au quotidien Monaco-Matin une grande interview qui lui a donné l'opportunité d'aborder plusieurs sujets qui lui sont chers, comme le lancement des Explorations de Monaco, expéditions scientifiques destinées à ausculter les eaux du globe, ou la saison de l'AS Monaco. Avec le journaliste Arnault Cohen, il a aussi évoqué la toute prochaine Fête nationale, un "moment de communion", et le "caractère particulier" de cette édition : "Parce que, explique-t-il, c'est une des dernières manifestations du Bicentenaire des carabiniers. Le 17e régiment du génie parachutiste sera présent pour l'occasion. Pour le Bicentenaire, j'assurerai la prise d'armes sur la place du palais. Mon père m'a confié cette mission quand j'ai été fait colonel des carabiniers [le 11 novembre 1986, ndlr]. Je l'ai fait également en 2005. Je remettrai par ailleurs une distinction toute particulière au fanion de la Compagnie des carabiniers."

C'est en l'honneur de l'anniversaire canonique de cette compagnie, créée le 8 décembre 1817 sous le règne du prince Honoré IV et composée de 121 hommes, que le prince Albert II de Monaco avait décidé de se laisser pousser la moustache, à la fin de l'été. Ses neveux Pierre Casiraghi et Louis Ducruet l'ont même imité, d'ailleurs ! Mais, pour autant, ce look a fait son temps, faute de susciter l'adhésion dans l'entourage du prince. "Je ne pense pas (garder la moustache). J'étais tenté, mais cette moustache n'est pas très populaire dans la famille", révèle-t-il en effet à notre confrère. La princesse Charlene, pas fan ? Les jumeaux, pas fous des bisous qui piquent ? Ses soeurs Caroline et Stéphanie, avec lesquelles il était récemment réuni pour un bel hommage à la princesse Grace ? On n'en saura pas plus, sinon que la moustache va disparaître dans les heures qui suivront la Fête nationale : "Je ne vais donc pas poursuivre dans cette voie. C'était une démarche sympathique et j'étais heureux de la faire, mais je la raserai lundi ou mardi [20 ou 21 novembre, ndlr]."

Alors que ses enfants Jacques et Gabriella viennent de passer sous les ciseaux du coiffeur pour la première fois, l'opération rasoir est programmée du côté d'Albert. Ça taille à tout-va !