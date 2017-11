Charlene et Albert de Monaco : Sortie avec Jacques et Gabriella à la crèche

A l'approche de leur 3e anniversaire, le 10 décembre 2017, on n'arrête plus le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella de Monaco ! Très en vue ces derniers jours tant au palais princier que sur les réseaux sociaux, les enfants du prince Albert II et de la princesse Charlene les accompagnaient en effet dans la matinée du mardi 14 novembre à la crèche A Farandola, qui a ouvert ses portes au mois de septembre.

En attendant une grande crèche municipale, en projet, c'est une troisième micro-crèche - d'une capacité d'accueil de dix enfants - qui a éclos dans le même quartier situé dans les hauteurs de la principauté, au sein de l'immeuble "Les Villas-des-Pins", a observé le quotidien local Monaco-Matin. Le couple princier a souhaité découvrir en famille cet espace de 127 m² géré par la section petite enfance du service social de la Mairie de Monaco et qui doit son existence à "un généreux donateur, Oleksandr Boguslayev".

Jacques et Gabriella, "il faut les freiner"

Les jumeaux, qui étrennaient à cette occasion en public leur "première coupe" de cheveux, dévoilée quelques heures plus tôt par leur maman sur Instagram, ont fait preuve de la belle énergie qui les caractérise : "Ils sont très vifs, très énergiques. Vous les verrez à la Fête nationale", a ainsi confié la princesse Charlene à nos confrères, anticipant l'apparition familiale solennelle du 19 novembre. "Ils aiment beaucoup lire Monaco-Matin, ils le parcourent tous les matins, à la recherche de coquilles, a-t-elle même plaisanté. Plus sérieusement, Jacques est un petit garçon typique, qui aime les voitures et les hélicoptères. Gabriella aime les poupées. Elle adore chanter et danser. Il faut les freiner car ils aiment regarder les dessins animés à la télévision et sur les appareils mobiles."

La princesse Gabriella, tout particulièrement, a semblé fort à l'aise et tout émoustillée à la vue d'un bébé âgé de quelques mois, comme on peut le remarquer sur l'une des quelques photos réalisées par le palais princier. Une scène qui a ravi les auxiliaires de puériculture présentes.