Charlene de Monaco : Jacques et Gabriella chez le coiffeur, première coupe !

La princesse Charlene de Monaco serait-elle sensible aux commentaires laissés par les internautes en marge de ses publications occasionnelles sur Instagram ? Alors que certains l'exhortaient au début du week-end dernier à faire couper les longs cheveux bouclés de son fils le prince Jacques, qu'elle avait immortalisé à la barre d'un bateau de la Police maritime monégasque, l'épouse du prince Albert a partagé en fin de journée lundi 13 novembre 2017 trois images de Gabriella et de son frère jumeau... après le passage des ciseaux.

"Notre première coupe de cheveux", écrit la maman de Jacques et Gabriella, qui fêteront le 10 décembre leur troisième anniversaire, en légende de trois photos prises au salon de coiffure, quelques instants après que ses bambins ont pu découvrir le résultat. Si on note que la chevelure de mademoiselle, vêtue de rose et chaussée de baskets, a été bien raccourcie, le changement est encore plus saisissant chez le prince héréditaire, aux cheveux toujours aussi blonds et désormais lissés et coiffés sur le côté avec style. Un style plus "grand garçon" que les bouclettes qui encadraient jusqu'alors son visage !

Un moment spécial que frère et soeur ont fêté avec un gros câlin.