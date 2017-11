Pierre Casiraghi change de look : le neveu du prince Albert a tout rasé !

L'AS Monaco abattait sa dernière carte en Ligue des Champions, mardi 21 novembre 2017 au Stade Louis-II, condamnée à battre le RB Leipzig pour pouvoir espérer continuer l'aventure européenne cette saison. Malheureusement pour le prince Albert et ses neveux Pierre Casiraghi et Louis Ducruet, fidèles au poste pour soutenir l'équipe de la principauté, la situation a vite mal tourné, avec un but contre son camp de Jemerson dès la 6e minute, et n'a ensuite cessé d'empirer.

Lourdement défaits (1-4) et éliminés de toute compétition européenne, les joueurs de Leonardo Jardim ont tout raté et livré un spectacle affligeant. Alors, mieux valait presque se tourner vers les tribunes pour observer des choses intéressantes, parmi lesquelles... le "nouveau" visage de Pierre Casiraghi ! Ni barbe, ni moustache, le fils de la princesse Caroline de Hanovre et mari de Beatrice Borromeo a tout remis à zéro !

On aimait beaucoup son look "loup de mer" et cette barbe tantôt taillée, tantôt en friche qu'il arborait depuis des mois, aussi bien aux commandes du catamaran Malizia que sur la terre ferme. Une barbe que le jeune homme de 30 ans avait intégralement rasée pour les célébrations de la Fête nationale monégasque le 19 novembre, ne gardant que son abondante moustache en hommage à la Compagnie des carabiniers du prince, mise à l'honneur lors des festivités nationales à l'occasion de son bicentenaire. C'est d'ailleurs pour cet anniversaire important que le prince Albert II de Monaco avait décidé, de manière inédite, de se laisser pousser la moustache, imité par ses neveux. Hélas, s'il a confié à nos confrères de Monaco-Matin avoir été bien tenté de la garder, la désapprobation de son entourage, auprès de qui elle n'est "pas très populaire", en sonne le glas. Toutefois, le père du prince Jacques et de la princesse Gabriella joue les prolongations : il avait en effet indiqué qu'il se raserait lundi ou mardi, juste après la Fête nationale !

Louis Ducruet sera-t-il bientôt le seul des trois à persévérer et à garder la moustache ? On parie que l'avis de sa charmante Marie décidera de son sort...