Beatrice Borromeo : Tendrement auprès de Pierre Casiraghi à Majorque

Pierre Casiraghi et Malizia ont disputé leur première course de la Copa del Rey 2017 mercredi 2 août. Ils doivent pour le moment se contenter de la sixième place sur dix participants dans la classe des GC32, mais tout reste à faire, jusqu'au 5 août !

À quai, Beatrice Borromeo était bien là, radieuse au naturel en petit short en jean et chemisier blanc ou simple top gris, retrouvant par moments son époux au gré de ses répits à terre.

La Copa del Rey compte pour le classement général du GC32 Racing Tour : actuellement 8e, Malizia n'est qu'à six points du 3e, le Team Engie. "C'est une étape cruciale pour nous, d'autant que lors de la précédente étape en Sardaigne, notre équipage n'était pas au complet en raison de quelques blessures, déclarait Pierre Casiraghi avant d'en découdre. Ici à Palma, on est tous là et très motivés. Nous sommes dans un mouchoir de poche avec cinq autres concurrents au classement général provisoire. L'année précédente, nous avions terminé ici 4e et remporté la catégorie propriétaire-barreur... On est bien décidé à faire mieux cette année." Verdict à la fin de la semaine !

Le fils de la princesse Caroline, devenu un skipper aguerri et un compétiteur de premier plan en un temps record, n'aura ensuite pas le temps de souffler puisqu'il devra enchaîner dès le 6 août avec la mythique Rolex Fastnet Race, entre Cowes et Plymouth, à bord de Malizia II, présenté le 7 juin dernier en principauté de Monaco. "Le GC32 reste ma priorité cette année. Mais comment résister à l'appel du 60 pieds, c'est un bateau fascinant qui fait rêver", s'est-il enthousiasmé à ce sujet.