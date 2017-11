Pierre Casiraghi, Louis Ducruet et sa chérie Marie, très chic pour Iker Casillas

C'est souvent dans la tribune officielle du stade Louis-II que ces deux-là assouvissent leur passion pour le football, mais, mardi 7 novembre 2017, Pierre Casiraghi et Louis Ducruet faisaient équipe à l'hôtel Méridien à Monaco à l'occasion de la cérémonie du prix Golden Foot Hublot. Marie, la chérie de Louis, était une nouvelle fois à ses côtés, très glamour dans une tenue bleue ajourée ; les deux jeunes hommes, quant à eux, se signalaient notamment par la moustache qu'ils arborent fièrement depuis quelques semaines en signe de commémoration de la compagnie des Carabiniers monégasques - celle de Pierre étant particulèrement développée et stylée.

En l'absence du prince Albert II de Monaco, ce sont ses deux neveux, régulièrement à ses côtés lors des matchs à domicile de l'AS Monaco, qui le représentaient lors de la remise de cette récompense de carrière internationale dévolue à des joueurs d'au moins 29 ans remarquables tant par leurs accomplissements sportifs que leur personnalité. Le fils de la princesse Caroline de Hanovre et celui de la princesse Stéphanie de Monaco ont ainsi participé à la consécration d'Iker Casillas, gardien de but emblématique du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne qui porte aujourd'hui, à 36 ans, les couleurs du FC Porto.

Couronné devant neuf autres candidats dont Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Andrea Pirlo ou encore Thiago Silva, Iker Casillas a accepté l'honneur sous le regard toujours aimant et fier de sa femme la journaliste sportive Sara Carbonero, qui lui a donné deux enfants, Martin (3 ans) et Lucas (1 an). L'Espagnol succède au palmarès à son homologue italien Gianluigi Buffon - qui, à bientôt 40 ans, a annoncé vouloir terminer sa carrière sur le Mondial 2018 - et s'est lancé le défi de prendre sa retraite "au moins un an après lui". On devrait donc voir Iker jouer au haut niveau encore plusieurs années.

Le lauréat de cette année a sacrifié à la tradition du Golden Foot Hublot en laissant ses empreintes pour garnir "La Promenade des Champions", une sorte de "Walk of Fame" du football international qui se trouve sur le front de mer de la Principauté de Monaco. Au cours de la même cérémonie, animée notamment par la belle Eleonora Pedron (Miss Italie 2002), cinq autres légendes vivantes du monde du foot en ont fait de même : Oliver Kahn, venu avec son épouse Svenja, Marcel Desailly, Michael Owen, Roberto Mancini et Li Ming.