Camille Gottlieb et Pauline Ducruet : Les soeurs se font tatouer avec leur maman

Au début du mois de mars, Camille Gottlieb et Stéphanie de Monaco profitaient d'une escapade au ski. Le duo fille-mère avaient fui les grandes stations pour poser ses valises à Auron, dans les Alpes-Maritimes. Deux semaines plus tard, changement radical d'ambiance et de décor !

Camille Gottlieb et Stéphanie de Monaco ont traversé l'Atlantique et se trouvent à New York avec Pauline Ducruet, la grande soeur de Camille et l'autre fille de la soeur d'Albert de Monaco. Les jeunes femmes de 20 et 24 ans ont toutes les deux publié des images sur leurs pages Instagram.

Grâce à celles-ci, on découvre que le trio a débuté la journée du 17 mars 2019 par un brunch et s'est poursuivie avec un passage dans un salon de tatouage. Dans l'une des vidéos publiées par Pauline Ducruet dans ses stories Instagram, sa maman apparaît, dans un pull rouge. Ce qui signifie donc que Stéphanie de Monaco a approuvé cette activité du dimanche.

Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir ce que Pauline Ducruet et Camille Gottlieb se sont fait tatouer. La plus jeune des deux soeurs a fait savoir sur Instagram qu'elle dévoilerait ce tatouage commun réalisé à l'arrière du haut du bras, mais pas dans l'immédiat. Cette inscription à l'encre noire n'est pas la première de Pauline Ducruet. La fille de Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet a déjà un tatouage sur l'avant-bras droit, dessin qu'elle avait affiché le 4 mars dernier lors de sa participation au défilé Giambattista Valli collection prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 lors de la Fashion Week de Paris.