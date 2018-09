Camille (Koh-Lanta), enceinte, inquiète pour l'arrivée de bébé : "J'ai peur"

Camille Sold est une femme comblée ! Actuellement enceinte de 36 semaines, la femme du footballeur Morgan Schneiderlin (qu'elle a épousé en juin 2017) s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Sur les réseaux sociaux, l'ancienne candidate de la saison 2 de Koh-Lanta (TF1) a fait part de ses inquiétudes concernant l'arrivée de son bébé.

C'est dans sa story Instagram le 22 septembre 2018 que Camille Sold s'est exprimée sur son accouchement, qui approche à grands pas. "Quand tu te rends compte que dans un MOIS bébé sera là, mais ce n'est pas possible, où est passé le temps ???!!!! Ça y est, je commence vraiment à réaliser et j'ai peur", a-t-elle confié en postant un selfie où elle fait mine d'être effrayée.

Visiblement débordée par le temps qui passe si vite, Camille Sold n'a pas encore préparé la venue de son premier enfant : "Petit haricot, reste encore bien au chaud dans mon ventre s'il te plaît, parce que papa et moi on n'a toujours pas ta chambre, ni ta baignoire, ni tellement de choses importantes." Malgré cela, l'ex-aventurière "a hâte" de devenir maman et on ne doute pas que tout sera prêt à temps !